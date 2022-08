Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe erbeuten Pedelecs bei Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (24.08.2022) oder Donnerstag (25.08.2022) bei einem Kellereinbruch an der Franklinstraße zwei Pedelecs im Wert von insgesamt 5.000 Euro erbeutet. Die Täter gelangten zwischen 22.30 Uhr und 12.50 Uhr auf unbekannte Weise in die Tiefgarage und hebelten dort die Tür zum Fahrradkeller auf. Daraus stahlen sie unter anderem zwei Pedelecs der Marke Cube in den Farben blau und grün sowie einen separaten Akku. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

