FW-OB: Verletzten Mieter über Drehleiter gerettet

Am Freitagvormittag musste ein verletzter Mieter einer Dachgeschosswohnung über die Drehleiter gerettet werden. Infolge eines heftigen Sturzes hat sich ein Mieter einer Dachgeschosswohnung schwer verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst leitete umgehend rettungsdienstliche Maßnahmen ein und stabilisierte den Verletzten noch in der Wohnung. Durch den Notarzt wurde eine schonende Rettung veranlasst, die allerdings aufgrund den baulichen Gegebenheiten nicht über das Treppenhaus durchgeführt werden konnte. Der Verletzte wurde durch die nachalarmierte Drehleiter durch ein Fenster der Dachgeschosswohnung ins Frei gebracht und im Anschluss in ein geeignetes Zielkrankenhaus gefahren. Für ca. 25 Minuten war die Knappenstraße im betroffenen Bereich vollgesperrt. Die eingesetzten Einheiten der Feuerwehr Oberhausen wurden durch einen Rettungswagen der Nachbarstadt Essen unterstützt. Vielen Dank an die Kollegen.

