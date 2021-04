Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 23-Jähriger verweigert Herausgabe von Personalien und greift Polizisten an

Heidelberg (ots)

Eine Anwohnerin verständigte am späten Samstagabend die Polizei, nachdem sie sich durch eine lärmende Gruppe in ihrer Nachtruhe gestört fühlte. Die hinzugerufenen Polizisten stellten gegen 23:30 Uhr drei junge Männer im Bereich der Kurfürsten-Anlage fest, die sich an einer Bushaltestelle lautstark unterhielten. Da zusätzlich der Verdacht eines Verstoßes gegen die CoronaVO vorlag, wurde die Personengruppe kontrolliert. Wenig Verständnis für die Kontrolle hatte allerdings ein 23-Jähriger, der sich besonders unkooperativ verhielt und sich weigerte den Beamten seine Personalien zu nennen oder ein Ausweisdokument auszuhändigen. Auch nach mehrfacher Aufforderung, wollte der Mann den Anweisungen der Beamten keine Folge leisten, weshalb er nach Identitätsdokumenten durchsucht werden sollte. Der Mann sperrte sich gegen die polizeiliche Maßnahme, beleidigte die Beamten und trat einen Polizisten, der hierdurch leicht am Knie verletzt wurde. Der 23-Jährige wurde festgenommen und musste die Beamten schließlich auf das Polizeirevier begleiten. Dort konnte die Identität zweifelsfrei festgestellt werden. Nachdem sich der 23-Jährige wieder beruhigt hatte und die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Ihn erwartet nun nicht nur eine Anzeige wegen einer begangenen Ordnungswidrigkeit, sondern auch mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Beleidigung und Tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte.

