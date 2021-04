Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrraddieb Dank eines aufmerksamen Zeugen vorläufig festgenommen

Heidelberg (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen wurde am frühen Sonntagnachmitttag ein Verdächtiger im Zusammenhang mit einem Fahrraddiebstahl vorläufig festgenommen.

Der Zeuge hatte gegen 12.30 Uhr beobachtet, wie ein zunächst unbekannter Mann auf dem Wilhelmsplatz in der Weststadt versuchte, mit Werkzeug Fahrradschlösser zu knacken. Mit einer guten Beschreibung ausgestattet, nahm eine Streife des Polizeireviers HD-Mitte den Tatverdächtigen vorläufig fest, der sich gerade mit einem Fahrrad aus dem Staub machen wollte.Nach Beendigung der ersten polizeilichen Maßnahmen und seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 62-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein Werkzeug, das er in einem Fahrradkorb deponiert hatte, wurde beschlagnahmt. ob er für weitere Fahrraddiebstähle als täter in Frage kommen könnte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell