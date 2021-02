Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrollen - #polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen am Wochenende sind der Polizei gleich mehrere Raser ins Netz gegangen.

Bereits am Freitag erfolgte eine Kontrolle auf der Hauptstraße in Erndtebrück-Schameder. Erlaubt ist dort Tempo 50. 130 Autofahrer waren zu schnell. Der negative Höhepunkt war ein PKW, der mit 92 km/h gemessen wurde.

Am Samstag gab es weitere Geschwindigkeitsmessungen. Auf der Geisweider Straße in Siegen-Geisweid zeigte der Tacho eines Autofahrers 87 km/h an. Erlaubt ist hier ebenfalls Tempo 50.

Laut Regelsatz gibt es für beide Raser mindestens 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot.

Übertroffen wurden beide Messungen jedoch von einem Verkehrsteilnehmer, der in Burbach auf der B 54 Richtung Zollhaus unterwegs war. Wegen der Witterungsverhältnisse war Tempo 80 erlaubt. Gemessen wurde der PKW mit 145 km/h.

Laut Regelsatz gibt es dafür mindestens 240 Euro Bußgeld, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell