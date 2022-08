Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Radfahrerin bei Kollision leicht verletzt

Soest (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, befuhr eine 56 Jahre alte Frau aus Anröchte mit ihrem Fahrrad die Hedwigstraße und beabsichtige nach links in den Marienweg abzubiegen. Verkehrsbedingt musste sie hier anhalten und warten. Zur gleichen Zeit befuhr ein 22 Jahre alter Mann aus Geseke mit einem Pkw Streetworker den Marienweg in Richtung Hedwigstraße. Beim Abbiegevorgang nach links in die Hedwigstraße erfasste er die Radfahrerin. Die Frau aus Anröchte kam dabei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung der Verletzungen und transportierte sie anschließend in ein Krankenhaus. Das Fahrrad wurde durch die Kollision schwer beschädigt. (AG)

