Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall mit Motoradfahrer

Warstein (ots)

Am Donnerstag, um 18:15 Uhr, kam es an der B 55 am Ortsausgang Richtung Meschede zu einem Unfall. Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Hamburg war mit seiner Honda in Richtung Meschede unterwegs. Er bemerkte zu spät, dass ein vor ihm fahrender Pkw, mit einem sehr flachen Anhänger, nach rechts auf ein Firmengelände abbiegen wollte. Er fuhr auf das langsamer fahrende Fahrzeug auf und prallte gegen den Anhänger. Dadurch stürzte der Hamburger auf den Anhänger und verletzte sich leicht. An dem Motorrad entstand geringer Sachschaden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell