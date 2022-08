Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Falscher Sohn ergaunert Geld

Kreis Soest (ots)

Mit der Mär, dass das alte Handy kaputt gegangen sei, beginnt in den meisten Fällen ein Betrugsversuch mit WhatsApp. Betrüger geben sich als Angehörige aus und fordern ihre Verwandten dann auf, einen Geldbetrag an einen Freund zu überweisen. So auch in einem Fall aus Erwitte. Der angebliche Sohn benötigte Geld für ein Handy und ein Tablet und gab an, sein eigenes Sparkonto gesperrt zu haben. Die Polizei rät, wenn Sie über Messenger-Dienste eine Zahlungsforderung bekommen, erst über eine Ihnen bekannte Nummer bei dem/der Angehörigen nachzufragen. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter der 110 an. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese Betrugsmasche informieren. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell