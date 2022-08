Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall mit Radfahrerin

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 11:23 Uhr, kam es an der Einmündung der Marktstraße auf die Cappelstraße zu einem Unfall. Eine 28-jährige Frau aus Lippstadt befuhr mit ihrem Pkw die Marktstraße. An der Cappelstraße beabsichtigte sie geradeaus in die Stiftstraße zu fahren. Sie übersah eine von rechts kommende, 72-jährige Frau aus Lippstadt, die mit ihrem Fahrrad auf der Cappelstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision und die Radlerin stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (lü)

