Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt.

Anröchte (ots)

Am Freitag um 13:20 befuhr ein 61 jähriger Motorradfahrer aus Menden, den BAB Zubringer aus Richtung Erwitte kommend in Fahrtrichtung Anröchte. In Höhe des Zubringerendes an der Kreuzung Klieverstraße übersah er vermutlich einen verkehrsbedingt stehenden Klein-LKW und fuhr auf diesen auf. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache könnte im Alkoholisierungsgrad des Motorradfahrer liegen. Da ein Alkoholtest vor Ort bei diesem positiv verlief wurde durch die Polizei eine Blutprobe angeordnet. (bv)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell