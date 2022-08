Polizei Köln

POL-K: 220811-5-K Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger Sidar Ahmad H. J.

Köln (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei Köln die seit Dienstag (9. August) vermisste Sidar Ahmad (16). Die 16-Jährige war mit ihrer aus Syrien stammenden und in Island lebenden Familie am Montag (8. August) nach Duisburg gereist, um ihre Familie zu besuchen. Am Dienstag sei man für einen Tagesausflug nach Köln gefahren. Beim Verlassen des Doms gegen 17 Uhr soll sie in den Menschenmassen verschwunden und nicht mehr aufgetaucht sein. Sidar Ahmad ist etwa 1.55 Meter groß, schlank und hat schwarze Haare. Am Tag ihres Verschwindens trug sie eine blaue Jeans, ein weißes T-Shirt und schwarze Schuhe und hatte eine weiße Handtasche dabei. Die 16-Jährige hat kein Bargeld und ein Mobiltelefon mit isländischer SIM-Karte ohne Guthaben. Die Vermisstenstelle der Polizei Köln nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort von Sidar Ahmad unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

Fotos der Vermissten sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/85179

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell