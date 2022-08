Polizei Köln

POL-K: 220811-3-K Cannabisplantage in Einfamilienhaus - Mehr als 1000 Pflanzen sichergestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Mittwochabend (10. August) bei Ermittlungen zu einer verletzten Person in einem unbewohnten Einfamilienhaus auf der Boltensternstraße in Köln-Niehl eine professionell betriebene Cannabisplantage entdeckt und mehr als 1000 bereits mehr als einen Meter große Cannabispflanzen sichergestellt. Beide Etagen des Hauses waren für die Aufzucht der Pflanzen mit Aluminiumfolie verkleidet und mit leistungsstarken Lampen, Kühlaggregaten, Luftfiltern sowie Ventilatoren ausgestattet. Lediglich in einem Raum fanden die Polizisten Matratzen sowie einige persönliche Gegenstände, die nun mit Blick auf die Betreiber der Indoor-Anlage ausgewertet werden. Eine Person hatten die Beamten auf dem Grundstück nicht angetroffen.

Das Kriminalkommissariat 27 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Bestimmung des Wirkstoffgehaltes der etwa 25 bis 40 Kilogramm schweren, für den Drogenkonsum nutzbaren Pflanzenteile, werden Stichproben an das LKA geschickt. Der vom Wirkstoffgehalt abhängige Verkaufswert des aus den Pflanzen gewonnenen Cannabisertrags liegt zwischen 120.000 und 200.000 Euro. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell