Polizei Köln

POL-K: 220810-4-K Aufmerksame Zeugen beobachten Dieb an geparkten Autos

Köln (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Mittwoch (10. August) Dank aufmerksamer Zeugen einen wegen Eigentumsdelikten bekannten Mann (34) in Köln-Porz festgenommen, der sich über eine geöffnete Seitenscheibe in ein geparktes Auto gebeugt und das Handschuhfach durchsucht haben soll. Anwohnern war der Tatverdächtige gegen 1.30 Uhr auf der Bergerstraße aufgefallen, weil er in mehrere geparkte Autos geschaut und an den Türen gerüttelt hatte. Beim Anblick der Polizisten hatte er noch vergeblich versucht, zu flüchten. Der aus Slowenien stammende Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wird heute einem Haftrichter vorgeführt. (le/cs)

