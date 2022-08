Polizei Köln

POL-K: 220810-3-K Polizei Köln stoppt Hilfstransporter mit Hehlerware - Festnahmen

Köln (ots)

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Dienstagnachmittag (9. August) zwei 36 und 42 Jahre alte mutmaßliche Kfz-Hehler festgenommen, nachdem diese mit einem Fiat Ducato und einem Renault Master in Dellbrück auf die A 3 in Richtung Oberhausen aufgefahren waren. Der Ältere war bereits mehrfach mit Eigentumsdelikten im Fahrzeugsektor in Erscheinung getreten. Bei der Durchsuchung der Kleintransporter fanden die Polizisten unter anderem Fahrzeugteile von drei erst kürzlich in Köln gestohlenen Motorrädern. Der 42-Jährige führte eine vierstellige Bargeldsumme verschiedener Währungen mit sich. Die Beamten nahmen die beiden Verdächtigen fest, stellten die Kastenwagen, das Geld und die Mobiltelefone sowie Ausweise der Fahrer sicher und leiteten Strafermittlungen ein. Die Kripo Köln beabsichtigt, die Ukrainer, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen können, einem Haftrichter vorzuführen.

Nach bisherigem Kenntnisstand hatten die Festgenommenen zuvor ihre Hehlerware hinter umfangreichen Hilfsgütern für die Ukraine in den Stauräumen der Transporter versteckt. (cg/iv)

