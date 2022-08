POL-K: 220809-5-DN/MG/NE Tödlicher Unfall auf der BAB 44

Köln (ots) - Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Dienstag (9. August) infolge des Anrufs eines aufmerksamen Zeugen in Sülz zwei 33 und 54 Jahre alte mutmaßliche Einbrecher auf der Flucht vom Tatort festgenommen. Die Beamten fuhren das aus Italien und Bosnien-Herzegowina stammende Duo zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Präsidium. Am Tatort stellten die ...

mehr