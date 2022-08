Polizei Köln

POL-K: 220809-3-K Verhinderte Juwelier-Einbrecher nach Zeugenhinweis gestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Dienstag (9. August) infolge des Anrufs eines aufmerksamen Zeugen in Sülz zwei 33 und 54 Jahre alte mutmaßliche Einbrecher auf der Flucht vom Tatort festgenommen. Die Beamten fuhren das aus Italien und Bosnien-Herzegowina stammende Duo zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Präsidium. Am Tatort stellten die Beamten unterhalb eines bereits aufgehebelten Fensters eine Tasche mit Einbruchswerkzeug sicher.

Die Kripo Köln beabsichtigt, die Festgenommenen, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen können, einem Haftrichter vorzuführen. Gegen 3.30 Uhr hatte der am Gottesweg wohnende Anrufer verdächtige Geräusche aus dem Hinterhof eines nahegelegenen Schmuckgeschäfts gehört und geistesgegenwärtig die "110" gewählt. Die Polizisten verfolgten die in Richtung Luxemburger Straße/Siebengebirgsallee wegrennenden Verdächtigen und nahmen sie dort fest. (cg/iv)

