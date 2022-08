Polizei Köln

POL-K: 220808-4-K Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer mit Kopf- und Gesichtsverletzungen in Klinik

Köln (ots)

Erneut hat sich ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer (53) in der Nacht zu Samstag (6. August) auf dem Höninger Weg in Köln-Zollstock schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zugezogen. Eigenen Angaben nach war der 53-Jährige nach dem Konsum von mehreren Cocktails gegen 2.15 Uhr für den Heimweg auf den Leih-Scooter gestiegen. In Höhe der Pohligstraße kam der Kölner dann ohne Fremdeinwirkung zu Fall und fiel mit dem Kopf voran auf den Asphalt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch im Atem des Verletzten fest und ließen ihm im Krankenhaus eine Blutprobe zum Nachweis der genauen Alkoholkonzentration entnehmen. (al/iv)

