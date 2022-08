POL-K: 220808-3-K Senior bei Kollision mit Motorradfahrer schwer verletzt

Köln (ots) - In der Kölner Innenstadt sind am Donnerstagabend (4. August) innerhalb einer Stunde ein alkoholisierter E-Biker (59) und ein 64 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ohne Fremdbeteiligung gestürzt und schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden. Eigenen Angaben zufolge geriet der 64-Jährige, der gegen 20.45 Uhr auf der Richard-Wagner-Straße in ...

mehr