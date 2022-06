Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehl gegen einen 26-jährigen Mann wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls u.a.

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat beim Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl gegen einen 26-jährigen Tatverdächtigen erwirkt. Dieser steht im dringenden Verdacht, am frühen Samstagmorgen Diebstähle aus zwei Gebäuden in Eppelheim begangen zu haben. Zudem soll er im Besitz einer kleinen Menge Rauschgifts gewesen sein.

Der Tatverdächtige soll sich am 04.06.2022 zwischen 00.30 Uhr und 04.00 Uhr zunächst unerlaubt Zugang zu einem Wohngrundstück in Eppelheim verschafft und aus der dortigen Garage ein Fahrrad, Gartengeräte und Werkzeuge entwendet haben. Im Anschluss soll er im Erdgeschoss eines nahegelegenen Doppelhauses gewaltsam die Terrassentür aufgedrückt haben und anschließend in die Wohnräume eingedrungen sein. Nachdem er im Wohnzimmer und im Flur mehrere Schränke durchwühlt hatte, wurden die Bewohner des Anwesens auf den Eindringling aufmerksam und entdeckten diesen in ihrem Wohnzimmer. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Durch eine Polizeistreife konnte der 26-Jährige kurz darauf im Rahmen einer sofortigen Fahndung in der Hauptstraße in Eppelheim erkannt und vorläufig festgenommen werden. Dabei trug der Tatverdächtige die Basecap, die er in dem Doppelhaus entwendet hatte, auf dem Kopf. Zudem führte er das Fahrrad, die Gartengeräte sowie die Werkzeuge, welche er sämtlich aus der Garage entwendet hatte, mit sich. Eine Durchsuchung des alkoholisierten Mannes förderte schließlich noch drei Gramm Marihuana zutage.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde beim Amtsgericht Heidelberg ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten erwirkt. Dieser wurde am Sonntag, dem 05.06.2022, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Nach Erlass, Eröffnung und Invollzugsetzung des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell