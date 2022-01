Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220110.9 Schafstedt: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Schafstedt (ots)

Am Freitagabend hat sich eine Streife im Rahmen eines Einsatzes an einer Anschrift in Schafstedt aufgehalten. In dieser Zeit kam ein Mann in einem Auto angefahren und lieferte sich den Beamten direkt aus, denn der Dithmarscher stand unter Alkoholeinfluss.

Um 20.35 Uhr hielten sich die Einsatzkräfte an einem Haus auf, als sich ein 56-Jähriger mit einem Geländewagen dazugesellte. Die Polizisten stellten bei dem Mann Atemalkoholgeruch fest - auf Nachfrage räumte er ein, für das Führen eines Fahrzeugs vermutlich zu viel getrunken zu haben. Einen Atemalkoholtest lehnte der Beschuldigte zunächst ab, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Auf dem Heider Revier entschloss sich der Autofahrer schließlich doch noch zu pusten - das Ergebnis waren 1,42 Promille. Insgesamt verhielt sich der 56-Jährige wenig kooperativ, ließ die Blutprobenentnahme letztlich aber doch über sich ergehen. Nach kurzer Diskussion händigte er auch seinen Führerschein aus - der Beschuldigte wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

