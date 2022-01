Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220110.8 Friedrichskoog: Einbruch in Kindergarten

Friedrichskoog (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in Friedrichskoog in einen Kindergarten eingestiegen und haben etwas Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Freitag, 15.00 Uhr, bis zum heutigen Morgen verschafften sich Einbrecher Zutritt zu der Kindertagesstätte im Altfelder Weg. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen kleineren dreistelligen Bargeldbetrag aus zwei Zimmern.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell