Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220110.5 Heide: Brand eines Müllbehälters

Heide (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist in Heide am Kino ein Müllbehälter in Flammen aufgegangen. Vermutlich setzten Unbekannte den Behälter mutwillig in Brand, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 04.20 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in den rückwärtigen Bereich des Kinos in der Süderstraße aus. Dort brannte ein sogenannter Umleerbehälter. Das Feuer breitete sich nicht auf weitere Müllcontainer aus, beschädigte allerdings die Fassade des Kinos. Die Brandursache war vor Ort nicht feststellbar, Fremdverschulden war nicht auszuschließen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 /940.

Merle Neufeld

