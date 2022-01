Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220110.4 Welmbüttel: Ergänzung zu 220110.3

Welmbüttel (ots)

Neben den in der Meldung 220110.3 genannten Taten wird sich der 55-Jährige zudem wegen der Sachbeschädigung und wegen des Diebstahls verantworten müssen. Denn in dem Weg, in dem sich der Mann festfuhr, beschädigte er das Fahrzeug eines Jagdausübungsberechtigten, der den Wagen unverschlossen zurückgelassen hatte. Aus dem Fahrzeuginneren stahl der Dithmarscher zudem Waffenzubehör, zu guter Letzt geriet er mit dem Jäger und seinem Begleiter in Streit, der mit dem Erscheinen der Polizei endete. Das Stehlgut fanden die Beamten schließlich in dem Sprinter des Beschuldigten wieder auf.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell