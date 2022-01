Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220110.2 Itzehoe: Vandalismus in Sporthalle

Itzehoe (ots)

Innerhalb der letzten Tage haben sich Unbekannte Zutritt zu einer Sporthalle in Itzehoe verschafft und im Inneren randaliert. Ob die Täter auch Gegenstände entwendeten, ist unklar.

Am vergangenen Freitag erwischte ein Berechtigter gegen 18.15 Uhr in der Sporthalle in der Schulstraße zwei Jugendliche, die sich unerlaubt Zugang zu dem Gebäude verschafft hatten. Bei Erscheinen des Mannes flüchteten die jungen Leute in unbekannte Richtung. Sie hatten in der Halle gewütet, Gegenstände zerstört und für Unordnung gesorgt. Nach erster Schätzung dürfte der entstandene Sachschaden bei etwa 300 Euro liegen. Ob die Unbekannten auch etwas entwendeten, ließ sich zur Zeit der Anzeigenaufnahme nicht sagen.

Hinweise auf die Identität der Geflüchteten gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

