Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: 78343 Gaienhofen-Gundholzen - Mann vor dem Ertrinken gerettet

Göppingen (ots)

78343 Gaienhofen-Gundholzen, Bodensee, Landkreis Konstanz - Glück im Unglück hatte ein 79jähriger Urlaubsgast als er leblos treibend von einem Passanten aus dem Wasser gerettet wurde. Der Mann war am heutigen Freitag, 13.08.2021, gegen 17:15 Uhr, im Bodensee bei Gundholzen im Wasser und muss wohl aus noch nicht bekannte Gründen das Bewusstsein verloren haben. So treibend hat ihn dann ein Passant beherzt aus dem Wasser gezogen, Rettungskräfte alarmiert und den Mann reanimiert. Ein mit dem Rettungshubschrauber eingeflogener Notarzt konnte den Mann schließlich stabilisieren, so dass er mit dem Rettungswagen in die Klinik verbracht werden konnte. Lebensgefahr bestand. Die Ehefrau musste durch einen Notfallseelsorger betreut werden.

