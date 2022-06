Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Unbekannte greifen alkoholisierten 30-Jährigen an und rauben diesen aus; Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hielt sich ein 30-jähriger Mann in der Hauptstraße in Heidelberg auf und konsumierte in der Fußgängerzone alkoholische Getränke. Zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr gesellten sich zwei unbekannte Männer zu ihm. Kurz darauf suchten diese gemeinsam mit dem 30 Jahre alten Mann eine bislang nicht bekannte Seitenstraße auf. Dort griffen die beiden Unbekannten den alkoholisierten 30-Jährigen offenbar unvermittelt an und brachten diesen mit Faustschlägen zu Boden. Schließlich kamen weitere Männer dazu, welche die beiden Unbekannten bei dem körperlichen Angriff auf den 30-Jährigen unterstützt haben sollen. Nachdem die Unbekannten mehrere Wertgegenstände, unter anderem das Mobiltelefon, an sich genommen hatten, flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Stehlgutschadens ist bislang nicht bekannt. Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der leicht verletzte 30-Jährige konnte lediglich von den beiden Männern, die sich anfänglich zu ihm setzten, eine Personenbeschreibung abgeben:

Beide männlich, ca. 20-25 Jahre alt, normale Körperstatur, ohne Bart. Einer der Männer soll krauses Haare gehabt haben. Vermutlich trugen die Tatverdächtigen schwarze und/oder rote Bekleidung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder der genauen Tatörtlichkeit geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell