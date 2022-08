Polizei Köln

POL-K: 220809-1-K Hauswirtschafterin vertreibt Diebe - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Bildern einer privaten Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei Männern, die am 8. Juli gegen 13.30 Uhr in ein offen stehendes Einfamilienhaus auf der Hauptstraße in Köln-Rodenkirchen eingedrungen waren. Eine im Obergeschoss arbeitende Hauswirtschafterin (38) hatte verdächtige Geräusche gehört und durch Rufe auf sich aufmerksam gemacht. Die Männer waren daraufhin ohne Beute aus dem Haus gerannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 72 unter Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Link zu den Bildern: https://url.nrw/125 (ph/de)

