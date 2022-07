Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und LKW auf der Traarer Str. in Krefeld

Krefeld (ots)

Die Feuerwehr wurde heute um 08:16 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem LKW gerufen. Die Straßenbahn der Linie 042 quert in Krefeld-Gartenstadt die dortige Traarer Straße. Dabei kam es zu dem schweren Zusammenstoß mit einem LKW. Bei dem Unfall wurden insgesamt fünf Personen zum Teil schwer verletzt. So mussten die jeweiligen Fahrzeugführer der Straßenbahn als auch der LKW-Fahrer zunächst noch in den Fahrzeugen eingeschlossen durch Notärzte medizinisch erstversorgt werden, um danach anschließend mittels Rettungswagen und Notarztbegleitung in Krankenhäuser transportiert zu werden. Außerdem wurden insgesamt drei Fahrgäste der Straßenbahn vorsorglich in Krefelder Krankenhäuser transportiert, um dort weitere Verletzungen auszuschließen. Im Einsatz waren neben dem Rüstzug der Berufsfeuerwehr mit Spezialfahrzeugen und schwerem Rettungsgerät auch unterstützend die Freiwillige Feuerwehr aus Uerdingen, sowie der Rettungsdienst der Stadt Krefeld mit mehreren Rettungswagen, sowie zwei Notärzten. Die SWK ist derzeit immer noch dabei, die durch die starke Wucht des Aufpralls massiv aus den Schienen gesprungene und stark beschädigte Straßenbahn zu bergen. Diese Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich noch bis in die Abendstunden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

