Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Schwere Gewitterfront über Krefeld fordert die gesamte Krefelder Feuerwehr

Krefeld (ots)

Die schwere Gewitterfront zieht seit ca. 18:30 Uhr über das Stadtgebiet von Krefeld. Dadurch bedingt kam es zu zahllosen, vollgelaufenen Kellerbereichen in Wohnhäusern. Außerdem stürzten Bäume sturmbedingt auf die Straßen und auch auf geparkte PKW. Des Weiteren wurden bislang drei Oberleitungen durch abknickende Äste oder umgestürzte Bäume abgerissen. Betroffen sind neben vielen innerstädtischen Straßen auch die BAB 57 und durch abgerissene Oberleitungen der Bahnbetrieb der DB. An der Violstraße stürzte ein Baum auf einen PKW. Die im PKW sitzenden Personen konnten durch die Feuerwehr unverletzt gerettet werden. Ebenso unverletzt blieb eine PKW Besatzung, die in die mit Wasser vollgelaufene Unterführung am Dießemer Bruch gefahren war und dort durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Im Einsatz ist die gesamte Krefelder Feuerwehr, inklusive aller Einheiten der freiwilligen Feuerwehr mit ca. 140 Einsatzkräften. Besonders hervorzuheben ist die vielfach beobachtete Zivilcourage an vielen Stellen im Stadtgebiet. So haben viele Bürgerinnen und Bürger selbstständig damit begonnen kleinere Bäume und Äste von den Straßen zu ziehen. Es konnte sogar beobachtet werden, dass mancherorts auch Sägen zum Einsatz kamen, um die Straßen von großem Astwerk zu befreien. Dieses vorbildliche Verhalten hat bereits dazu beigetragen, dass einige Bereiche wieder sehr zügig passierbar geworden sind. Unterstützt wird die Feuerwehr Krefeld durch das THW, sowie das Deutsche Rote Kreuz. Die Einsatzbearbeitung wird die Kräfte noch bis in die Nacht beschäftigen. Es ist davon auszugehen, dass auch noch den morgigen Tag über weitere Einsätze abgearbeitet werden müssen.

