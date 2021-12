Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Beleidigung von Polizeibeamten

Ulm (ots)

Im Rahmen der Aufnahme eines tödlichen Verkehrsunfalls musste die B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Gegen 18.20 Uhr stieg am Freitag ein 33-jähriger Mann auf der Beifahrerseite eines PKW aus. Er erkundigte sich bei einem Beamten nach dem Grund der Absperrung. Dies wurde ihm mitgeteilt. Anschließend verlangte der Mann, dass der Polizist seiner mitfahrenden Mutter eine Bekanntschaft vorspielen soll. Der Beamte solle in als "coolen Typen" schildern. Nachdem der Beamte dieses Possenspiel ablehnte, zeigte der 22-Jährige ihm den gestreckten Mittelfinger. Außerdem bot er dem Beamten die sofortige Bezahlung der Strafe an. Der "coole Typ" wird jetzt wegen Beleidigung zur Anzeige gebracht.

