Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Kellerbrand ohne Verletzte

Ulm (ots)

Gegen 20.00 Uhr musste am Freitag die Feuerwehr in die Wiesenstraße ausrücken. Dort hatte sich in einem Kellerraum ein Brand entwickelt. Den Hausbewohnern war der Alarm eines Brandmelders aufgefallen. Als sie nachschauten, stellten sie starke Rauchentwicklung fest und verließen das Gebäude. Aus bislang unbekannter Ursache hatten die Gegenstände in einem Kellerraum Feuer gefangen. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 80 000 Euro geschätzt. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

+++++++++++++++++++++2448829;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell