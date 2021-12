Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Notrufmissbrauch

Ulm (ots)

Vermutlich aus Langeweile rief am Freitag zwischen 23.30 und 23.50 Uhr ein 46-Jähriger mehrmals bei der Polizei an, um Notlagen zu melden. Zuletzt meldete er die Vergewaltigung seiner Tochter und seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Der Anrufer wurde in seiner Wohnung in der Bleicherstraße angetroffen. Das Handy wurde beschlagnahmt. Nach bisherigen Ermittlungen setzte er 13 Notrufe ab. Außerdem konnten 69 Anrufe an verschiedene Polizeidienststellen in Bayern und Baden-Württemberg festgestellt werden. Der Mann wird wegen Notrufmissbrauch und Vortäuschen einer Straftat zur Anzeige gebracht.

++++++++++++++++++++2449659;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell