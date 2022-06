Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Schlafzimmer im Vollbrand - eine Person durch die Feuerwehr gerettet.

Krefeld (ots)

Die Feuerwehr Krefeld wurde in der Nacht zu Samstag um 00:17 Uhr zu einem Wohnungsbrand auf dem Nordwall alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle verließen bereits mehrere Personen das Mehrfamilienhaus. Es drang schwarzer Brandrauch aus einem gekippten Fenster im Erdgeschoss. Sofort wurde ein Trupp zur Menschenrettung in der Brandwohnung eingesetzt. Ein weiterer Trupp verschaffte sich einen Zugang über das gekippte Fenster. Schnell konnte eine Person aus der Brandwohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Zudem wurden 20 Bewohner durch den Rettungsdienst gesichtet und konnten an der Einsatzstelle verbleiben. Im Anschluss konnte zügig ein brennendes Schlafzimmer abgelöscht werden. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuerwache 1, der Freiwillige Feuerwehr Traar sowie der Rettungsdienst der Stadt Krefeld und des Kreis Viersen. Der Grundschutz wurde während des Einsatzes durch die Einsatzkräfte der Feuerwache 2 sichergestellt. Eine Brandursache wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt.

