Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brennende Sauna in Kleingartenanlage

Krefeld (ots)

Am heutigen Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Krefeld zu einem Brand in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Oppum alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Sauna innerhalb einer Gartenparzelle brannte. Aufgrund der schlechten Erreichbarkeit der Einsatzstelle für die Großfahrzeuge der Feuerwehr entschied der Einsatzleiter den Löschangriff über ein rückwärtiges Nachbargrundstück durchzuführen. Durch die Ein-satzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oppum wurde das Feuer mit zwei Löschrohren durch zwei Trupps bekämpft und eine Gasflasche in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz war nach etwa zweieinhalb Stunden beendet. Die Polizei Krefeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

