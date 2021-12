Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zum Einbruch

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in eine Arztpraxis am Puschkinplatz meldete am gestrigen Tag (20.12.2021) ein Zeuge der Geraer Polizei. Offenbar in der Zeit vom 17.12.2021 bis 20.12.2021 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Praxisräumen und verursachten hierbei Sachschaden. Aus der Praxis selbst stahlen die Einbrecher schließlich aufgefundenes Bargeld und entkamen unerkannt. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

