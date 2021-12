Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Korrekturmeldung zur Pressemeldung Versammlungen im Schutzbereich der LPI Gera - Bereich Altenburg:

Gera, Altenburg, Schmölln, Zeulenroda, Greiz, Weida (ots)

In Altenburg beteiligten sich an einem nicht angemeldeten sog. Corona-Spaziergang in der Spitze ca. 1600 Personen und nicht 1300. Es wird um Korrektur gebeten.

"1. Pressemeldung:

Altenburg: In Altenburg beteiligten sich circa 1300 Personen an einem nicht angemeldeten sogenannten "Coronaspaziergang". Gegen 18 Uhr trafen sich circa 800 Menschen im Bereich des Marktes. Teilweise mit Kerzen liefen diese in der Folge durch die Innenstadt. Auch hier schlossen sich mehrere Personen im Verlauf an und folglich waren circa 1600 Menschen am nicht angemeldeten Aufzug beteiligt."

