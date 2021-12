Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter hielten sich offenbar am vergangenen Freitag (17.12.2021) im Bereich einer Kirche An der Brüderkirche auf. In der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr beschädigten die Täter ein Plakat welches vor der Kirche hing. Zudem machten sie sich an einem Fahrradanhänger und einem Briefkasten zu schaffen, indem sie beides beschädigten. Die Kriminalpolizei in Altenburg ermittelt zum Geschehen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.(KR)

