Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Moped entwendet

Altenburg (ots)

Altkirchen: Am 07.12.2021 im Zeitraum von 06:00 - 07:30 Uhr stahlen unbekannte Diebe Am Birkenhain aus einer Garage ein Moped S 51 in der Farbe Rot mit blauen Versicherungskennzeichen. Ein Ermittlungsverfahren zur Tat wurde seitens der PI Altenburger Land eingeleitet. Diese nimmt Zeugenhinweise zu den Tätern bzw. dem Verbleib des Mopeds unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell