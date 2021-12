Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frauen drangen in leerstehendes Haus ein

Greiz (ots)

Greiz: Am Sonntag (19.12.2021), gegen 08:30 Uhr, wurde die Polizei informiert, dass drei Personen in ein leerstehendes Gebäude in der Carolinenstraße eingedrungen waren. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten drei Frauen im Alter zwischen 35 und 44 Jahren antreffen. Sie wurden aus dem Objekt verwiesen und Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell