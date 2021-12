Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl an abgestelltem Fahrrad

Gera (ots)

Gera: Nicht zu Scherzen auferlegt war sicherlich ein 35-Jähriger, als er am gestrigen Tag (19.12.2021) zu seinem abgestellten Fahrrad kam. In der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr machten sich offenbar Diebe an dem an der Haltestelle der dualen Hochschule im Weg der Freundschaft abgestellten Rad zu schaffen. Sie montierten die vordere Gabel, das Vorderrad, den Lenker, den Sattel, die Kette und die Gangschaltung ab und stahlen diese. Die Geraer Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Dieben geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

