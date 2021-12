Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebische Randalierer im Hofwiesenpark

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Randalierer hielten sich offenbar in den vergangenen Tagen im Hofwiesenpark in Gera auf, so dass nunmehr die Polizei seit gestern Nachmittag (19.12.2021) ermittelt. In verschiedenen Abschnitten des Parks beschädigten die Unbekannten eine Holzbank und brachen eine Spendenbox auf. Dem jedoch nicht genug. Zudem demontierten die Täter eine Bärenfigur von einer Steinsäule und stahlen diese. Die Geraer Polizei (Tel. 0365/ 829-0) sucht im Zuge der Ermittlungen nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können.

