Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zu viel Alkohol vernebelt die Sinne

Altenburg (ots)

Am frühen Sonntag kurz nach drei Uhr wurde die Polizei zu einer Körperverletzung in die Heinrich-Heine-Straße gerufen. Dort hatte ein stark alkoholisierter Mann (20) seine eigene Wohnungstür nicht mehr gefunden und im Ärgernis darüber, dass vermeintlich sein Schlüssel nicht passt, an die Tür getreten. Da dies jedoch die Wohnungstür seiner Nachbarin (35) war und nicht seine, öffnete diese verdutzt und zugleich verärgert wegen der nächtlichen Ruhestörung die Tür. Dies wiederum nahm der junge Mann zum Anlass, der Frau sofort ins Gesicht zu schlagen. Der Mann wurde schließlich durch die Polizei zu seiner richtigen Tür geführt und fürsorglich zu Bett gebracht. Um eine Anzeige wegen Körperverletzung wird er jedoch nicht herum kommen.

