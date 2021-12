Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheibe eingeschlagen

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 18.12.2021 im Zeitraum von 03:50 - 05:20 Uhr wurde am Kapsgraben die Scheibe eines Fahrradgeschäftes eingeschlagen und das Fenster dadurch geöffnet. Die unbekannten Täter betraten in der Folge das Geschäft offensichtlich nicht und entfernten sich unerkannt. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 471-0) leitete daraufhin die entsprechenden Ermittlungen ein. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können.

