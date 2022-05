FW-KR: Wohnungsbrand auf dem Ostwall

Krefeld (ots) - Die Feuerwehr Krefeld wurde am heutigen ersten Mai um 14:46 Uhr zu einem Brand in der Fabrituisstraße alarmiert. Vor dem betroffenen Gebäude fanden die Einsatzkräfte eine brandverletzte Frau vor. Diese wurde durch Nachbarn betreut. Sofort wurde die ältere Dame durch die Einsatzkräfte erstversorgt und an den Rettungsdienst übergeben. Aufgrund der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber ...

