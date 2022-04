Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach mehreren sexuellen Belästigungen - 24-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Stuttgart-Birkach (ots)

Polizeibeamte haben Freitagnachmittag (01.04.2022) einen 24-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben. Der 24-Jährige soll bereits am Donnerstag (31.03.2022) eine 54-jährige Frau in der Kurmärker Straße und eine 17-jährige Jugendliche in der Katzenbachstraße durch ungewollte Umarmungen und Küsse sexuell belästigt haben (siehe auch https://t1p.de/1jdv). Zu einem weiteren Vorfall kam es am Freitag (01.04.2022) gegen 06.00 Uhr in der Törlesäckerstraße. Der Täter soll auch in diesem Fall eine 23-Jährige gegen ihren Willen umarmt und versucht haben diese zu küssen. Außerdem steht er im Verdacht, noch am selben Tag, gegen 15.00 Uhr, in Stuttgart-Dürrlewang an der Wohnungstür einer 34-Jährigen geklingelt und diese in das Bad gedrängt zu haben. Er soll versucht haben, sie zu entkleiden, ließ allerdings aufgrund heftiger Gegenwehr von ihr ab und flüchtete. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein und nahmen ihn im Bereich der Osterbronnstraße fest. Der russische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag (02.04.2022) einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

