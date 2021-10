Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scooterfahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

Im Geranienweg hat die Polizei am Donnerstag am späten Nachmittag einen E-Scooterfahrer mit Drogen am Steuer erwischt. Die Beamten stellten zunächst bei dem 41-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Schnelltest ergab einen Alkoholpegel von 0,65 Promille. Zusätzlich wurden drogentypische Ausfallerscheinungen durch die Ordnungshüter bemerkt. Ein Rauschgifttest auf der Dienststelle erhärtete den Verdacht. Nach Entnahme einer Blutprobe konnte der Betroffene die Dienststelle verlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmittel und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |mg

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell