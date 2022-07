POL-BOR: Gronau-Epe - Parkendes Auto angefahren

Ahaus (ots) - Die Glasscheibe an einer Bushaltestelle eingeschlagen haben Unbekannte jetzt in Ahaus. Das Geschehen spielte sich ab zwischen Dienstag, 05.07.2022, 15.00 Uhr, und Mittwoch, 06.07.2022, 07.00 Uhr, vor einer Schule an der Straße Hof zum Ahaus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) ...

mehr