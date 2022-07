Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Werkzeug aus Containern gestohlen

Gronau (ots)

Auf Baumaterialien abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, 06.07. 2022, in Gronau-Epe. Um an ihre Beute zu kommen, hatten sich die Täter an zwei Containern gewaltsam zu schaffen gemacht. Die Diebe ließen im Einzelnen mitgehen: zwei Bohrmaschinen, drei Akkus, eine Akkuhandkreissäge, einen Akkuschlagschrauber, einen Kaffeeautomaten, zwei Stromkabel und ein Nivelliergerät. Das Geschehen spielte sich auf dem Gelände einer Baustelle an der Otto-Hahn-Straße ab. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

