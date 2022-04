Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener Lügner gerät in Verkehrskontrolle

Hagen (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten Polizeibeamte gegen 03:30 Uhr am Sonntagmorgen ein Auto auf der Frankfurter Straße an.

Schon beim Öffnen der Fahrertür schlug den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Im Auto lagen mehrere, leere Alkoholflaschen.

Der 37-jährige Fahrer wurde gefragt, ob er Alkohol getrunken habe.

1. Lüge: Nein, ich habe nichts getrunken. Der anschließende Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille.

Die Beamten verlangten einen Führerschein und einen Ausweis von dem Mann.

2. Lüge: Ja, ich habe einen bulgarischen Führerschein und Ausweis. Bei der anschließenden Dokumentenüberprüfung wurde festgestellt, dass beide Dokumente Totalfälschungen sind und der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Personalien waren frei erfunden.

Der Mann wurde mit in das Polizeigewahrsam genommen, um dort seine wahre Identität festzustellen. Hier wurde er gefragt, ob er in Hagen wohnt und ob er Drogen einnimmt.

3. Lüge: Ich wohne in Hagen und Drogen habe ich noch nie genommen. Auch hier wurde festgestellt, dass er weder in Hagen noch in Deutschland wohnt und ein Drogentest zeigte den Konsum von THC an.

Abschließend fragte man ihn, ob er schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei.

4. Lüge: Nein, ich bin ein unbescholtener Bürger. Nachdem seine wahre Identität festgestellt worden war, stellte sich heraus, dass er bereits wegen zahlreicher Straftaten in Erscheinung getreten ist und staatsanwaltlich gesucht wird.

Dem Mann wurden zwei Blutproben entnommen, die gefälschten Dokumente wurden beschlagnahmt und er selbst wegen Fluchtgefahr festgenommen. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt(tr).

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell