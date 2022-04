Hagen-Hochschulviertel (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter forderten am Donnerstagmorgen (31.03.2022) von einer 48-jährigen Frau die Herausgabe des zuvor an einem Automaten abgehobenen Geldes. Die Hagenerin stand, gegen 08.50 Uhr, an dem Geldautomaten an der Haldener Straße. Die zwei unbekannten Männer betraten ebenfalls den Raum, in dem sich der Automat befindet und bauten sich hinter der 48-Jährigen auf. Einer ...

